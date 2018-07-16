Ещё
Фестиваль «Мастеров народных братство» пройдет в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Фестиваль «Мастеров народных братство» пройдет в Нижегородской области 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
С 10:00 20 июля по всему городу будут работать игровые городки для детей. На набережной Революции раскинется «Ярмарка рукотворного искусства», где будут представлены изделия мастеров народных художественных промыслов.
Торжественное открытие фестиваля состоится в 11:00. Запланирован театрально-хореографический пролог, приветственные слова почетных гостей и чествование мастеров. Затем начнется концерт с участием духового оркестра.
На протяжении двух дней в Городце будут проходить выставки работ народных умельцев, выступления творческих коллективов, праздничные ярмарки, игры для детей. 22 июля также состоится конкурс самодеятельного творчества «Поет село мое родное».
Ревизор.ru: последние новости
Импрессионизм из Узбекистана Умер скульптор Виктор Фетисов В Москве 9 июля состоится открытие выставки "Жемчуг. Сокровища морей и рек"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20188
Звезды, пустившие жизнь и карьеру под откос11
Орейро на «Славянском базаре» затмила Баскова4
Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы
Ленты с гигантским бюджетом, которые провались
Видео
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
07:54
Актеры, которым пригодилась цифровая графика
Кино
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
10:50
Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы
Кино
04:30
Орейро на «Славянском базаре» затмила Баскова
Концерты
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
05:33
Ленты с гигантским бюджетом, которые провались
Кино
06:52
Как появлялись логотипы киностудий
Кино
02:36
Юрий Никулин придумал историю про грабеж
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение