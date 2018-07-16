Фестиваль «Мастеров народных братство» пройдет в Нижегородской области

С 10:00 20 июля по всему городу будут работать игровые городки для детей. На набережной Революции раскинется «Ярмарка рукотворного искусства», где будут представлены изделия мастеров народных художественных промыслов.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 11:00. Запланирован театрально-хореографический пролог, приветственные слова почетных гостей и чествование мастеров. Затем начнется концерт с участием духового оркестра.

На протяжении двух дней в Городце будут проходить выставки работ народных умельцев, выступления творческих коллективов, праздничные ярмарки, игры для детей. 22 июля также состоится конкурс самодеятельного творчества «Поет село мое родное».