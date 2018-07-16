Ещё
Художественная выставка откроется в Музее Востока
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Художественная выставка откроется в Музее Востока 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Экспозиция с работами художника из Бурятии Бато Дугаржапова будет с 19 июля представлена в залах Государственного музея Востока.
Прежде работы мастера были представлены в США, Тайване, Китае, Великобритании и многих других странах. Стиль художника искусствоведы называют «русским импрессионизмом нового века», сообщили на официальном сайте Музея Востока.
Особенность полотен Бато Дугаржапова заключается в том, что впечатление от красочной насыщенности работ сильно зависит от освещения.
Известно, что живописец является продолжателем традиций письма представителей творческого объединения «Голубая роза».
Добавим, что посетить выставку можно по адресу: Никитский бульвар, дом 12А.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
Выставка цветов откроется в биологическом музее Горожане обсудят смысл и место кулинарии в жизни человека Дети сотрудников УВД по ЦАО побывали на экскурсии в Управлении Госавтоинспекции г. Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20188
Звезды, пустившие жизнь и карьеру под откос11
Орейро на «Славянском базаре» затмила Баскова4
Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы
Ленты с гигантским бюджетом, которые провались
Видео
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
07:54
Актеры, которым пригодилась цифровая графика
Кино
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
10:50
Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы
Кино
04:30
Орейро на «Славянском базаре» затмила Баскова
Концерты
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
05:33
Ленты с гигантским бюджетом, которые провались
Кино
06:52
Как появлялись логотипы киностудий
Кино
02:36
Юрий Никулин придумал историю про грабеж
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение