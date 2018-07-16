Художественная выставка откроется в Музее Востока 

Экспозиция с работами художника из Бурятии Бато Дугаржапова будет с 19 июля представлена в залах Государственного музея Востока.
Прежде работы мастера были представлены в США, Тайване, Китае, Великобритании и многих других странах. Стиль художника искусствоведы называют «русским импрессионизмом нового века», сообщили на официальном сайте Музея Востока.
Особенность полотен Бато Дугаржапова заключается в том, что впечатление от красочной насыщенности работ сильно зависит от освещения.
Известно, что живописец является продолжателем традиций письма представителей творческого объединения «Голубая роза».
Добавим, что посетить выставку можно по адресу: Никитский бульвар, дом 12А.