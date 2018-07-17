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Музей Победы продлил работу выставки о Сталинграде
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Музей Победы продлил работу выставки о Сталинграде 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Московский Музей Победы продлил работу выставки #МЫСТАЛИНГРАД до 4 сентября.
По данным пресс-службы музея, на экспозиции представлено 40 фотографий фронтовых корреспондентов, сделанных во время битвы на Волге — Георгия Зельмы, Анатолия Егорова, Якова Рюмкина, Георгия Липскерова, Олега Кнорринга и других. Отметим, за время проведения чемпионата мира по футболу выставку посетило почти 180 тысяч человек, среди которых школьники, студенты, а также зарубежные гости. Добавим, более подробно узнать об экспонатах экспозиции можно с помощью бесплатного мобильного приложения Artefact. Оно позволяет навести камеру смартфона на предмет и на экране появляется его подробное описание.
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