Музей Победы продлил работу выставки о Сталинграде 

Московский Музей Победы продлил работу выставки #МЫСТАЛИНГРАД до 4 сентября.
По данным пресс-службы музея, на экспозиции представлено 40 фотографий фронтовых корреспондентов, сделанных во время битвы на Волге — Георгия Зельмы, Анатолия Егорова, Якова Рюмкина, Георгия Липскерова, Олега Кнорринга и других. Отметим, за время проведения чемпионата мира по футболу выставку посетило почти 180 тысяч человек, среди которых школьники, студенты, а также зарубежные гости. Добавим, более подробно узнать об экспонатах экспозиции можно с помощью бесплатного мобильного приложения Artefact. Оно позволяет навести камеру смартфона на предмет и на экране появляется его подробное описание.