Музей Вадима Сидура приглашает на выставку «Мягкая грань»

Выставка, проходящая в рамках параллельной программы шестой Московской международной биеннале молодого искусства, будет работать до 9 сентбря.

В музее Вадима Сидура открылась выставка современного искусства «Мягкая грань». основу которой составили работы художника Анатолия Осмоловского и его ученика Александра Голынского. Работы современных художников смонтированы со скульптурами самого Вадима Сидура.

Получилась как бы совместная выставка трех авторов разных поколений — Сидура, Осмоловского и Голынского. Что касается названия экспозиции, то оно перекликается с названием художественного течения пятидесятых-шестидесятых годов прошлого столетия «Живопись жестких контуров».

Адрес музея Вадима Сидура: улица Новогиреевская, дом 37а.

Фото — музей Вадима Сидура.