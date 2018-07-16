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Музей Вадима Сидура приглашает на выставку «Мягкая грань»
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Музей Вадима Сидура приглашает на выставку «Мягкая грань» 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Выставка, проходящая в рамках параллельной программы шестой Московской международной биеннале молодого искусства, будет работать до 9 сентбря.
В музее Вадима Сидура открылась выставка современного искусства «Мягкая грань». основу которой составили работы художника Анатолия Осмоловского и его ученика Александра Голынского. Работы современных художников смонтированы со скульптурами самого Вадима Сидура.
Получилась как бы совместная выставка трех авторов разных поколений — Сидура, Осмоловского и Голынского. Что касается названия экспозиции, то оно перекликается с названием художественного течения пятидесятых-шестидесятых годов прошлого столетия «Живопись жестких контуров».
Адрес музея Вадима Сидура: улица Новогиреевская, дом 37а.
Фото — музей Вадима Сидура.
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