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Художник Duran выпустил карточки с изменениями в жизни россиян во время ЧМ
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Художник Duran выпустил карточки с изменениями в жизни россиян во время ЧМ 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Петербургский художник Duran подготовил карточки с футболистами сборной России, на которых, если очень приглядеться, видно, какие изменения вступили в силу, пока шел мундиаль. А изменилось с момента начала чемпионата мира по футболу в России многое: было решено повысить пенсионный возраст, подорожали коммунальные услуги, сигареты и интернет-товары, а также окончательно вступил в силу закон Ирины Яровой. За оглушительными победами нашей сборной нововведения многими оказались незамеченными. В этом материале мы собрали всю информацию о нововведениях.
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