Художник Duran выпустил карточки с изменениями в жизни россиян во время ЧМ

Петербургский художник Duran подготовил карточки с футболистами сборной России, на которых, если очень приглядеться, видно, какие изменения вступили в силу, пока шел мундиаль. А изменилось с момента начала чемпионата мира по футболу в России многое: было решено повысить пенсионный возраст, подорожали коммунальные услуги, сигареты и интернет-товары, а также окончательно вступил в силу закон Ирины Яровой . За оглушительными победами нашей сборной нововведения многими оказались незамеченными. В этом материале мы собрали всю информацию о нововведениях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.