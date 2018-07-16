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Свыше 80 бесплатных уроков живописи проведут в рамках акции «Московский пленэр» 21 июля
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Свыше 80 бесплатных уроков живописи проведут в рамках акции «Московский пленэр» 21 июля 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
В сообщении поясняется, что темой второго московского пленэра в этом году станет «Город будущего». В течение дня участники пленэра под руководством художников будут создавать картины на городскую тематику карандашом, гуашью, акварелью. Мольберты, холсты, краски и фартуки бесплатно выдадут на месте.
«По завершении городского пленэра все участники смогут представить свои картины для участия в совместной выставке. Она пройдет с 14 по 31 августа на территории культурного центра «Москвич». Планируется, что в экспозицию войдет около 500 картин, расположенных как в выставочных залах, так и на плазменных панелях, — она станет одной из крупнейших городских выставок работ непрофессионалов», — заключили в материале.
Вход на все занятия бесплатный, в некоторых случаях потребуется предварительная
регистрация. Подробности можно узнать на официальном сайте столичной мэрии.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Свыше 80 бесплатных уроков живописи проведут в рамках акции «Московский пленэр» 21 июля появились сначала на Москва Меняется.
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