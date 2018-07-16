Свыше 80 бесплатных уроков живописи проведут в рамках акции «Московский пленэр» 21 июля

Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В сообщении поясняется, что темой второго московского пленэра в этом году станет «Город будущего». В течение дня участники пленэра под руководством художников будут создавать картины на городскую тематику карандашом, гуашью, акварелью. Мольберты, холсты, краски и фартуки бесплатно выдадут на месте.

«По завершении городского пленэра все участники смогут представить свои картины для участия в совместной выставке. Она пройдет с 14 по 31 августа на территории культурного центра «Москвич». Планируется, что в экспозицию войдет около 500 картин, расположенных как в выставочных залах, так и на плазменных панелях, — она станет одной из крупнейших городских выставок работ непрофессионалов», — заключили в материале.

Вход на все занятия бесплатный, в некоторых случаях потребуется предварительная

регистрация. Подробности можно узнать на официальном сайте столичной мэрии

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