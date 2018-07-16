Импрессионизм из Узбекистана

Тонкая импрессионистическая манера письма Салиджона Маматкулова завораживает, притягивает, радует яркими восточными красками. Данная выставка — прекрасный летний подарок москвичам. Пройдитесь по залам Театрального салона на Тверском, насладитесь жарким солнцем улочек Бухары и Самарканда, спелостью фруктов и ароматом цветов, прогуляйтесь по переулкам Москвы и Санкт-Петербурга, вспомните знаменитых русских и зарубежных классиков — Достоевского, Мопассана, Тагора, Цвейга. Ибо работы Салиджона Маматкулова — зеркало его души. Выставка «Зеркало души» работает до 29 июля 2018 года (г., Москва, Тверской бульвар, д.11)