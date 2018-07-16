Ещё
Импрессионизм из Узбекистана
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Импрессионизм из Узбекистана 

Ревизор.ru 44 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
Тонкая импрессионистическая манера письма Салиджона Маматкулова завораживает, притягивает, радует яркими восточными красками. Данная выставка — прекрасный летний подарок москвичам. Пройдитесь по залам Театрального салона на Тверском, насладитесь жарким солнцем улочек Бухары и Самарканда, спелостью фруктов и ароматом цветов, прогуляйтесь по переулкам Москвы и Санкт-Петербурга, вспомните знаменитых русских и зарубежных классиков — Достоевского, Мопассана, Тагора, Цвейга. Ибо работы Салиджона Маматкулова — зеркало его души. Выставка «Зеркало души» работает до 29 июля 2018 года (г., Москва, Тверской бульвар, д.11)
Ревизор.ru: последние новости
Умер скульптор Виктор Фетисов В Москве 9 июля состоится открытие выставки "Жемчуг. Сокровища морей и рек" Омский театр для детей и молодежи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20188
Звезды, пустившие жизнь и карьеру под откос11
Орейро на «Славянском базаре» затмила Баскова4
Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы
Ленты с гигантским бюджетом, которые провались
Видео
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
07:54
Актеры, которым пригодилась цифровая графика
Кино
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
10:50
Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы
Кино
04:30
Орейро на «Славянском базаре» затмила Баскова
Концерты
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
05:33
Ленты с гигантским бюджетом, которые провались
Кино
06:52
Как появлялись логотипы киностудий
Кино
02:36
Юрий Никулин придумал историю про грабеж
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение