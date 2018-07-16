В Омске хранится тронное кресло императрицы Александры Федоровны

Лекцию «Несбывшиеся пожелания: тронное кресло императрицы Александры Федоровны» в рамках Дней памяти царской семьи во вторник, 17 июля в 17.00 прочтёт старший научный сотрудник, хранитель фонда декоративно-прикладного искусства музея им. Врубеля Игорь Глазов.

Уникальным предметом коллекции Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля по праву считается тронное кресло, подаренное последней русской императрице Александре Федоровне и поступившее в музей в 1927 году из Ленинградского отделения Государственного музейного фонда. До революции 1917 года оно находилось в Александровском дворце Царского Села, основной резиденцией императорской семьи. Его подарили от калмыцкого народа Донской области 25 ноября 1908 года.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома во исполнение постановления исполкома Уральского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов были расстреляны Николай II , его супруга Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, 14-летний наследник престола Алексей и сопровождающие их верные люди.

Место встречи — Генерал-губернаторский дворец (ул. Ленина, 23). Вход свободный. Сбор слушателей в вестибюле музея.