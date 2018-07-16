Тончайшее искусство в деталях. Художница из Новашино запечатлела уголки родного края

НАВАШИНОТончайшее искусство в деталях. Художница из Новашино запечатлела уголки родного края

В Центральной библиотеке открылась персональная выставка художественных работ читательницы Елены Мочаловой . Всего на ней представлено 17 картин, выполненных акварелью. Одна — «Тайное свидание» — карандашом. И сегодня мне хочется рассказать об этой прекрасной женщине и талантливой художнице.

Тончайшее искусство в деталях — так можно охарактеризовать созданные ею работы. Четкие штрихи и плавные переходы, игра светом и тенью, широкой палитрой оттенков. А еще времена года. Практически все представленные работы — это пейзажи. Картины напоминают нам о зимней прохладе, манят осенним листопадом, летним зноем или весенним цветением природы. На некоторых запечатлены уголки родного края — город Навашино и окрестные населенные пункты. Есть картины с видами на реку Тешу и дорогу в Кутарине.

Но было бы неправильно рассказывать только о прекрасных художественных работах, не упомянув об их создательнице. Она одна из первых заглянула на свою пока что единственную выставку. Счастье, радость и благодарность за предоставленную возможность показать накопленное творчество зрителю читались в ее глазах. Не пропустите возможность и вы увидеть эту красоту! Тем более, что картинные выставки в нашем городе — не частое событие.

— С кистью в руке я со школьной парты. Всегда была в первых рядах по оформлению праздничных стенгазет и охотно перенимала опыт своей наставницы по художественному ремеслу Астарты Петровны Сачковой, посещала ее кружок в Доме пионеров. Хотя преподавателей было много, но ее занятия мне особенно запомнились. Она открывала дорогу юным талантам, отправляя их работы на конкурсы в другие города области и не только, — вспоминает Елена Петровна.

Время шло, и после окончания школы героиня публикации решает поступить в художественное училище в Нижнем Новгороде. Для 15‑летней девушки это стало непреодолимым испытанием.

— Рисование уступило занятиям в Навашинском судомеханическом техникуме. Но мечту о получении профессионального художественного образования не спешила отпускать. Поступила на заочное отделение в Московский университет Н. К. Крупской на художника-оформителя, — рассказывает Елена Мочалова.

Сейчас Елена Петровна уделяет рисованию все свободное время. Зимой занимается особенно активно. Рисует акварелью, но признается, что написание картин маслом ей намного ближе и как-то больше по душе.

— Для этого нужна студия, где можно разместить мольберт, все краски и растворители. Акварель в этом плане более экономичный вариант, — говорит она. — Хотя рисовать акварелью гораздо сложнее. Особенно портреты. При написании пейзажа неправильный штришок еще как-то можно скрыть, а вот если пишешь портрет и допускаешь ошибку… тогда он безвозвратно испорчен. Все труды насмарку. Масло тоже поддается исправлению. Скребком убираешь лишнее и рисуешь дальше.

Эти тонкости делают профессию художника неимоверно сложной! И разве можно этому обучиться? Люди этой профессии от рождения обладают природным талантом и мастерством. И героиня публикации тоже. Она самостоятельно достигла в этом ремесле определенного успеха. Пожелаем ей не останавливаться. Фантазировать, совершенствоваться и удивлять новыми работами. Пусть эта выставка будет не последней!

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Автор: Светлана Шеметова

Источник: «Приокская правда»