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Найдите футбольный мяч: в Сети разгадывают новую головоломку
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Найдите футбольный мяч: в Сети разгадывают новую головоломку 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Футбольная лихорадка охватила весь мир. Даже творческие люди увлекаются спортом и выражают это с помощью искусства. Так, известный венгерский художник Гергели Дудаш (Gergely Dudás — Dudolf), прославившийся в Сети своими головоломками, перед финалом ЧМ-2018 по футболу выложил на своей странице в Facebook новую яркую картинку-загадку. На этот раз он предложил интернет-пользователям найти чёрно-белый футбольный мяч среди чёрно-белых же панд. Протестируйте своё зрение, попытавшись найти мяч не более, чем за 10 секунд. Удачи!
Как быстро удалось найти? Похвастайтесь в комментариях, а головоломку отправьте друзьям-болельщикам.
Ранее «Ридус» рассказывал, как художник заставлял подписчиков искать кролика среди котов, призрака среди скелетов, медведя среди оленей Санта-Клауса, рыбку среди морских обитателей и много других объектов, спрятанных на ярких картинках. Потренируйте свой зрение, попробуйте найти всех!
А чтобы сделать свой результат более успешным, взгляните на эту оптическую иллюзию, которая, по словам учёных, улучшает зрение без всяких очков и операций.
Ридус: последние новости
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