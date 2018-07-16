В Москве на Солянке состоялось торжественное открытие нового музея «Собрание», в котором выставлена начитывающая более 20 тыс. экспонатов коллекция мецената Давида Якобашвили. В здании музея на Солянке, 16, — четыре экспозиционных этажа, здесь работает собственный реставрационный центр, есть студии фото-, видео— и аудиозаписи. В экспозиции представлено декоративно-прикладное искусство: русское (со времени правления императрицы Елизаветы Петровны) и западноевропейское художественное стекло и керамика; русский и западноевропейский художественный металл; скульптурные произведения мастеров-камнерезов; русская эмаль и ювелирное искусство и, кроме этого, часы, музыкальные инструменты и механические редкости. Ожидается, что для широкой публики музей откроется осенью 2018 года и вход будет бесплатным. Помимо постоянной экспозиции, музей предложит тематические и образовательные программы, музыкальные вечера, лекции о создании механизмов, мастер-классы по работе с техникой.
Источники: пресс-центр Министерства культуры, ТАСС