Ещё
Челябинские урбанисты нарисовали мудрую сову возле ЮУрГУ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Челябинские урбанисты нарисовали мудрую сову возле ЮУрГУ 

74.ru 56 минут назад
Фото: 74.ru
Художники превратили в арт-объект ещё один серый шкаф возле главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета. На этот раз они изобразили сову — символ мудрости. В отличие от других изображений, это выполнено в чёрно-белых тонах.
Чёрно-белый — совсем не мрачный
— Это стиль художника. Сочетание чёрного и белого цвета, на мой взгляд, самое яркое и подходит ко всему, — рассказал автор проекта «Челябинский урбанист» Лев Владов. — Не надо думать, что он мрачный.
Ранее возле ЮУрГУ урбанисты нарисовали портрет Илона Маска. Изображение канадско-американского инженера, с именем которого связаны такие фирмы, как PayPal, SpaceX и Tesla, разделил горожан на две части: кто-то посчитал американского миллиардера живой легендой, а кто-то врагом России.
Художники надеются, что ни у кого не хватит смелости заклеить сову объявлениями
Ранее урбанисты изобразили на трансформаторной будке на пересечении улицы Васенко с проспектом Ленина духов леса из мультфильма «Песнь моря». Возле бывшего часового завода, ныне — ТРК «Куба», они сделали рисунок мужчины в цилиндре и очках на фоне орнамента из шестерёнок. Возле «Детского мира» поселили озорного енота. На этой неделе в начале Кировки появился «Уральский диксиленд». Работа посвящена памяти руководителя ансамбля Игоря Бурко, а сама будка находится возле дома, где жил музыкант.
Также команда художников преобразила трансформаторную будку на Тополиной аллее. Серый шкаф теперь стал произведением искусства — на нём появилась космическая ракета. Гостевой маршрут на пересечении улиц Комарова и Салютной украсил рисунок девушки с пиццей. А на прошлой неделе урбанисты «построили» в центре города четырёхэтажный дом и «поселили» лесного оленя.
Горожане боятся, что ящики перекрасят в серый цвет, как это случилось с изображением рабочего и колхозницы на телефонном шкафу возле Дворца спорта «Юность». Похожая ситуация произошла весной. Тогда сотрудники коммунальных служб закрасили другой монтажный ящик возле «Юности». Спустя пару дней на аппаратном совещании 9 апреля глава Челябинска Евгений Тефтелев извинился за это и пообещал, что рисунок восстановят.
74.ru: последние новости
Для уюта и добра: художники «поселили» хранителей природы в центре Челябинска Песни, танцы и красочный салют: челябинцы отметили День металлурга Эта профессия в крови: истории трёх челябинских династий, связавших жизнь с металлургией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20188
Звезды, пустившие жизнь и карьеру под откос11
Орейро на «Славянском базаре» затмила Баскова4
Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы
Ленты с гигантским бюджетом, которые провались
Видео
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
07:54
Актеры, которым пригодилась цифровая графика
Кино
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
10:50
Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы
Кино
04:30
Орейро на «Славянском базаре» затмила Баскова
Концерты
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
05:33
Ленты с гигантским бюджетом, которые провались
Кино
06:52
Как появлялись логотипы киностудий
Кино
02:36
Юрий Никулин придумал историю про грабеж
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение