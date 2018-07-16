Челябинские урбанисты нарисовали мудрую сову возле ЮУрГУ

Художники превратили в арт-объект ещё один серый шкаф возле главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета. На этот раз они изобразили сову — символ мудрости. В отличие от других изображений, это выполнено в чёрно-белых тонах.

Чёрно-белый — совсем не мрачный

— Это стиль художника. Сочетание чёрного и белого цвета, на мой взгляд, самое яркое и подходит ко всему, — рассказал автор проекта «Челябинский урбанист» Лев Владов. — Не надо думать, что он мрачный.

Ранее возле ЮУрГУ урбанисты нарисовали портрет Илона Маска. Изображение канадско-американского инженера, с именем которого связаны такие фирмы, как PayPal SpaceX и Tesla, разделил горожан на две части: кто-то посчитал американского миллиардера живой легендой, а кто-то врагом России.

Художники надеются, что ни у кого не хватит смелости заклеить сову объявлениями

Ранее урбанисты изобразили на трансформаторной будке на пересечении улицы Васенко с проспектом Ленина духов леса из мультфильма «Песнь моря». Возле бывшего часового завода, ныне — ТРК «Куба», они сделали рисунок мужчины в цилиндре и очках на фоне орнамента из шестерёнок. Возле «Детского мира» поселили озорного енота. На этой неделе в начале Кировки появился «Уральский диксиленд». Работа посвящена памяти руководителя ансамбля Игоря Бурко , а сама будка находится возле дома, где жил музыкант.

Также команда художников преобразила трансформаторную будку на Тополиной аллее. Серый шкаф теперь стал произведением искусства — на нём появилась космическая ракета. Гостевой маршрут на пересечении улиц Комарова и Салютной украсил рисунок девушки с пиццей. А на прошлой неделе урбанисты «построили» в центре города четырёхэтажный дом и «поселили» лесного оленя.