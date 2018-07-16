Омская выставка «Спорт. Молодость. Здоровье» меняет экспозиционную площадку

В этом году традиционная выставка «Спорт. Молодость. Здоровье» впервые пройдёт в Омском велотреке. Она будет работать 2 и 3 августа. Об этом сообщается на спортивном портале Омской области. Как всегда в рамках работы выставки будет множество мероприятий, посвященных омскому спорту и здоровому образу жизни. Также здесь традиционно состоится регистрация участников Сибирского международного марафона.

Напомним, что XXIX Сибирский международный марафон стартует на Соборной площади 4 августа в 9.00. В этом году среди участников марафона снова состоится розыгрыш супер-приза — автомобиля LADA Vesta Cross.