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Омская выставка «Спорт. Молодость. Здоровье» меняет экспозиционную площадку
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Омская выставка «Спорт. Молодость. Здоровье» меняет экспозиционную площадку 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В этом году традиционная выставка «Спорт. Молодость. Здоровье» впервые пройдёт в Омском велотреке. Она будет работать 2 и 3 августа. Об этом сообщается на спортивном портале Омской области. Как всегда в рамках работы выставки будет множество мероприятий, посвященных омскому спорту и здоровому образу жизни. Также здесь традиционно состоится регистрация участников Сибирского международного марафона.
Напомним, что XXIX Сибирский международный марафон стартует на Соборной площади 4 августа в 9.00. В этом году среди участников марафона снова состоится розыгрыш супер-приза — автомобиля LADA Vesta Cross.
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