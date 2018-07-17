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«Спорт. Молодость. Здоровье» разместится на новой площадке
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«Спорт. Молодость. Здоровье» разместится на новой площадке 

Советский спорт 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В этом году традиционная выставка впервые пройдет в Омском велотреке.
Специализированная выставка «Спорт. Молодость. Здоровье» будет работать 2 и 3 августа в здании Омского велотрека (ул. Вавилова, 45/1). Откроется она 2 августа в 11:00. Как всегда в рамках работы выставки будет множество мероприятий, посвященных омскому спорту и здоровому образу жизни.
Также здесь традиционно состоится регистрация участников Сибирского международного марафона, который уже в 29-ый раз пройдет в нашем городе. На выставке представители СМИ смогут познакомиться и пообщаться с элитными спортсменами, которые будут вести борьбу за награды SIM-2018. Пресс-конференция с ними запланирована на 3 августа в 12:00.
XXIX Сибирский международный марафон стартует на Соборной площади 4 августа в 9:00. Его участники могут выбрать одну из четырех дистанций: главную — на 42 километра и 195 метров, полумарафонскую — 21,1 км, 10-километровую или несоревновательную на 3 км. Напомним, что в этом году среди участников марафона снова состоится розыгрыш супер-приза — автомобиля LADA Vesta Cross. Шанс стать его обладателем есть практически у каждого из бегунов, принявших участие в марафоне.
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