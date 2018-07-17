Ещё
Более 23 тыс. человек посетили 45 столичных музеев по паспорту болельщика во время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Более 23 тыс. человек посетили 45 столичных музеев по паспорту болельщика во время ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Фото: MosDay.ru
Более 23 тыс. человек посетили городские музеи в Москве по паспорту болельщика во время чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.
«В Москве составили рейтинг городских музеев, которые чаще всего посещали российские и иностранные туристы во время чемпионата мира по футболу 2018 г. Всего с 14 июня по 15 июля 45 столичных музеев приняли более 23 тыс. человек по паспорту болельщика. Он позволил получить им 50% скидку», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что туристы интересовались как естественно-научными, так и художественными и историческими музеями Москвы. В топ-5 городских музеев вошли Музей космонавтики (более 16 тыс. посещений), Музей современного искусства (более 1,6 тыс. посещений), музей-заповедник «Царицыно» и Музей Москвы (более 1 тыс. посещений в каждом), Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское» (почти 700 посещений).
Агентство «Москва»: последние новости
М.Хуснуллин: Выступления музыкантов в концертном зале «Зарядья» будут слышны посетителям парка Более 80 бесплатных уроков рисования проведут в рамках акции «Московский пленэр» 21 июля Обновленный музей русской водки откроется на территории Измайловского кремля 15 июля
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Александра Ревву обвинили в плагиате41
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Звезды, пустившие жизнь и карьеру под откос19
Проклятье «Мастера и Маргариты»: как снимали сериал5
Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
07:54
Актеры, которым пригодилась цифровая графика
Кино
10:30
Актеры, которые никак не получат «Оскар»
Кино
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
10:50
Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы
Кино
04:30
Орейро на «Славянском базаре» затмила Баскова
Концерты
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
05:33
Ленты с гигантским бюджетом, которые провались
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение