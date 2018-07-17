Более 23 тыс. человек посетили 45 столичных музеев по паспорту болельщика во время ЧМ-2018

Более 23 тыс. человек посетили городские музеи в Москве по паспорту болельщика во время чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

«В Москве составили рейтинг городских музеев, которые чаще всего посещали российские и иностранные туристы во время чемпионата мира по футболу 2018 г. Всего с 14 июня по 15 июля 45 столичных музеев приняли более 23 тыс. человек по паспорту болельщика. Он позволил получить им 50% скидку», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что туристы интересовались как естественно-научными, так и художественными и историческими музеями Москвы. В топ-5 городских музеев вошли Музей космонавтики (более 16 тыс. посещений), Музей современного искусства (более 1,6 тыс. посещений), музей-заповедник «Царицыно» и Музей Москвы (более 1 тыс. посещений в каждом), Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское» (почти 700 посещений).