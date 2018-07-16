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Почти 180 тыс. человек посетили Музей Победы на Поклонной горе за время проведения ЧМ-2018
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Почти 180 тыс. человек посетили Музей Победы на Поклонной горе за время проведения ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Почти 180 тыс. человек посетили Музей Победы на Поклонной горе за время проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.
«За время чемпионата мира по футболу Музей Победы на Поклонной горе посетили почти 180 тыс. человек. Значительную часть гостей музея составили болельщики ЧМ-2018, приехавшие в Москву поддержать свои сборные. Количество посетителей за период с 14 июня по 15 июля 2018 г. выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно резкий рост был отмечен в первые две недели ЧМ-2018. Но даже после того, как основная часть болельщиков разъехалась, популярность музея значительно превосходила показатели 2017 г. Более чем в пять раз увеличилось и количество экскурсий для иностранных туристов. За период мундиаля сотрудники Музея Победы провели 170 экскурсий на английском языке (с 14 июня по 15 июля 2017 г. — 32)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что для привлечения зрителей чемпионата Музей Победы ввел скидки на посещение экспозиции при предъявлении паспорта болельщика, а также организовал прямые трансляции игр ЧМ-2018 в кинозале музея.
«Особой популярностью у иностранных гостей пользовались музейная экспозиция артиллерии, бронетехники и танков времен Великой Отечественной войны, сувениры с военной тематикой и услуги фотостудии «Военный фотоальбом», — добавили в пресс-службе.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 г.
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