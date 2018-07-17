Редкие дары семьи Романовых представили на выставке в вологодской Устюжне

МОСКВА, 17 июля. / ТАСС /. День памяти семьи последнего русского императора Николая II прошел во вторник в Устюженском краеведческом музее Вологодской области. К памятной дате в музее открыли выставку «Романовы и Устюжна православная», на которой представлены дары представителей династии Романовых храмам Устюжны, сообщили в пресс-службы правительства области.

"Мероприятия, посвященные Дню памяти семьи Николая II, проводятся сегодня в музее Устюжны при поддержке международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018». В исполнении хора Казанского образа Божией Матери прозвучали церковные песнопения. Музейные работники рассказали об интересных фактах из истории устюженского края, связанные с династией Романовых. Открылась выставка «Романовы и Устюжна православная», — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

В экспозиции представлена информация о вкладах представителей династии Романовых в храмы Устюжны, о развитии металлургического производства в Устюжне при Петре I, о посещении Устюженского уезда Александром I, о прославлении Николаем II святого преподобномученика Евфросина Синозерского, основателя Синозерской пустыни — мужского монастыря на территории современного Чагодощенского района Вологодской области. Старец Евфросин был убит поляками весной 1612 года.

Среди редких экспонатов представлены вышитая икона XVII века — вклад царевны Татьяны Михайловны Романовой в собор Рождества Богородицы в Устюжне; напрестольное евангелие XVII века — вклад в собор протоиерея Меркурия Гавриловича, духовника Петра I. Выставлен также императорский коронационный фарфор Александра II, портрет супруги Николая II императрицы Александры Федоровны работы художника Николая Бруни, а также принадлежавшая Николаю I картина «Вид Принцевых островов у Константинополя с высоты птичьего полета на Мраморном море» работы Ивана Айвазовского . Выставка открыта в музее Устюжны до 5 августа.

Устюженский краеведческий музей действует с 1921 года, с 1936 года он располагается в соборе Рождества Богородицы XVII века. В экспозицию входят отдел истории, который знакомит с историей края XI-XX веков, художественный отдел и выставочный зал.