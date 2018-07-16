В Волгограде открылась выставка, посвящённая истории Дома Романовых

История династии Романовых насчитывает свыше трёхсот лет, от венчания на царство первого из них, Михаила Фёдоровича, до Николая II . А 17 июля 2018 года будет отмечаться скорбная дата, к которой и приурочена выставка — 100-летие со дня страдальческой кончины семьи последнего русского императора.

Как сообщили в музее, посетители смогут увидеть иконы, документы, уникальные книги, памятные знаки и медали.

По словам заведующей отделом истории и природы края ВОКМ Ирины Талдыкиной, являющейся автором выставки, экспозиция нацелена внутрь каждого человека, призвана не оставить его равнодушным и составить своё мнение о событиях столетней давности.

Выставка «Царская Голгофа» (к 100-летию убиения царской семьи) будет работать в Волгоградском областном краеведческом музее (пр. Ленина, 5а) до 1 сентября.