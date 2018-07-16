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Выставка предметов быта северных народов откроется в Когалыме
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Выставка предметов быта северных народов откроется в Когалыме 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Когалыме пройдет торжественное открытие выставки предметов быта ханты «С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся». Югорчан приглашают 22 июля посетить Музейно-выставочный центр города.
По данным службы информации ОТРК «Югра», вниманию гостей будут предложены работы хантыйских мастеров декоративно-прикладного искусства: красочные орнаменты, многообразие тканей, богатство мехов и разноцветного бисера. Кроме того, будут представлены головоломки и развивающие игры.
Можно увидеть и детские вещи — брюки из рыбьей кожи. А также музыкальные инструменты, услышать звучание хантыйского тумрана. Выставка будет работать до 20 августа.
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