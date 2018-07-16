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«Хуун-Хуур-Ту» в Москве: тувинское горловое пение в парке «Музеон»
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«Хуун-Хуур-Ту» в Москве: тувинское горловое пение в парке «Музеон» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
23 июля тувинский ансамбль горлового пения «Хуун-Хуур-Ту» даст концерт в парке искусств «Музеон». Концерт пройдет в рамках выставки «Россия. Идея для путешествий».
"Хуун-Хуур-Ту" — звезды жанра этномузыки и одна из самых популярных групп России за рубежом. Коллектив постоянно ездит с гастролями по США, Европе и Азии. Музыканты — мастера знаменитого на весь мир тувинского горлового пения, когда один человек может одновременно взять две и более ноты. Также они используют буддийский барабан и целый набор традиционных инструментов — от хомуса до бызаанчы. «Нам очень нравится выступать на свежем воздухе, и мы считаем, что не выступить летом в Москве, — это грех. Мы сыграем программу, основанную на тувинских народных песнях. Зрителям стоит ждать звуковой красоты, неожиданности и гармонии с природой. Всегда уважайте природу, и она отблагодарит вас благословением!» — говорит вокалист «Хуун-Хуур-Ту» Радик Тюлюш. Название коллектива переводится с тувинского как «Солнцеворот». Группа была создана в 1992 году и выпустила уже более десяти альбомов.
Своим творчеством группа стремится сохранить родную культуру, что созвучно с тематикой выставки «Россия. Идеи для путешествий». Выставка стартует в Москве 16 июля, а 23 июля в 20:00 состоится ее торжественное открытие с участием «Хуун-Хуур-Ту». Далее выставка пройдет в шести городах: Тюмени, Красноярске, Барнауле, Нижнем Новгороде, Сочи, Астане. В каждом из городов экспозиция будет доступна для свободного просмотра. Всероссийская выставка организована телеканалом «Моя Планета» и рассказывает о многообразии народов и мест России, а также о готовых идеях для путешествий по нашей стране. Экспозицию составят работы путешественников, фотолюбителей и участников клуба «Моя Планета».
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