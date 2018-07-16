«Хуун-Хуур-Ту» в Москве: тувинское горловое пение в парке «Музеон»

23 июля тувинский ансамбль горлового пения «Хуун-Хуур-Ту» даст концерт в парке искусств «Музеон». Концерт пройдет в рамках выставки «Россия. Идея для путешествий».

"Хуун-Хуур-Ту" — звезды жанра этномузыки и одна из самых популярных групп России за рубежом. Коллектив постоянно ездит с гастролями по США, Европе и Азии. Музыканты — мастера знаменитого на весь мир тувинского горлового пения, когда один человек может одновременно взять две и более ноты. Также они используют буддийский барабан и целый набор традиционных инструментов — от хомуса до бызаанчы. «Нам очень нравится выступать на свежем воздухе, и мы считаем, что не выступить летом в Москве, — это грех. Мы сыграем программу, основанную на тувинских народных песнях. Зрителям стоит ждать звуковой красоты, неожиданности и гармонии с природой. Всегда уважайте природу, и она отблагодарит вас благословением!» — говорит вокалист «Хуун-Хуур-Ту» Радик Тюлюш. Название коллектива переводится с тувинского как «Солнцеворот». Группа была создана в 1992 году и выпустила уже более десяти альбомов.