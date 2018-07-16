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Омский театр куклы, актёра и маски впервые покажет «Царевну-лягушку»
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Омский театр куклы, актёра и маски впервые покажет «Царевну-лягушку» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
21 июля в 11.00 в Малом зале Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» состоится премьера спектакля для детей с 5 лет «Царевна-лягушка» по пьесе Нины Гернет. За свою историю омские кукольники впервые воплощают эту известную русскую народную сказку.
Сказка «Царевна-лягушка» есть в фольклоре не только русских, но и украинцев, и белорусов. Ее корни в глубокой древности. Поэтому создатели спектакли постарались создать на сцене образ единого славянского мира. Мира, в котором люди поклонялись стихиям, чтили животных и общались с потусторонними силами.
Поставил спектакль главный режиссер театра заслуженный деятель искусств России Борис Саламчев. В новой работе «Арлекина» сочетаются кукольное и драматическое искусство (театр рассказчиков), используются перчаточные, тростевые куклы, маски, а также видеопроекции. Куклы, костюмы и декорации придумала художник из Иркутска Евгения Шабанова, известная зрителям «Арлекина» по спектаклю «Спящая красавица». Над видеорядом работал Александр Новиков, художником по свету выступил Алексей Шамардин. В ролях: заслуженный деятель культуры Омской области Алла Тихонова (Царевна-лягушка, Баба-яга), актеры Артур Арутюнов и Тимур Шаймиев (Иван-царевич, Царь), Данил Чернов (Кащей Бессмертный и другие персонажи), Александра Батура (Генеральская дочь, Купеческая дочь). Жанр новой работы — лирическая сказка. Это последняя премьера «Арлекина» в уходящем 82-м театральном сезоне, который театр закроет 28 июля.
Спектакль адресован детям с 5 лет (возрастная рекомендация — 0+).
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