Итоги ИННОПРОМ-2018

В 2018 году ИННОПРОМ на четыре дня стал главной ярмаркой промышленной техники, оборудования и услуг и подтвердил статус основной площадки для лидеров индустриального сектора. На 50 тысячах квадратных метров выставочных разместились стенды более 600 компаний из 20 стран мира: Беларусь, Венгрия, Великобритания, Германия, Дания, Индия, Италия, Республика Казахстан, Китай, Республика Корея, Россия, Словакия, США, Франция, Финляндия, Швейцария, Швеция, Чехия, ЮАР, Япония.

Свои национальные стенды представили 8 стран: Беларусь, Германия, Италия, Чехия, Япония и впервые Венгрия, Словакия и Швейцария.

В этом году ИННОПРОМ, главной темой которого стало «Цифровое производство», существенно увеличил долю профессиональной аудитории.

По итогам работы выставки было выдано более 46 000 бейджей. Существенно выросло качество аудитории выставки — в сравнении с 2017 годом, доля профессиональных участников (экспоненты, делегаты) превысила 76% от общего числа посетителей.

107 стран приняли участие в ИННОПРОМ-2018 в качестве экспонентов, делегатов, почетных гостей и представителей бизнеса. Количество натуральных образцов продукции робототехники и машиностроения, представленных на стендах выставки, выросло более чем в два раза. Если в прошлом году этот показатель был равен 394 экспонатам, то в этом году было выставлено 813 образца.

Число участников выставки и деловой части ИННОПРОМ. МЕТАЛООБРАБОТКА, которая в прошлом году впервые стартовала как отдельная экспозиция, выросло в 4,5 раза по сравнению с показателями 2017 года.