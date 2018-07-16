В Курске откроется выставка «Открытый космос»

19 июля в ТРЦ «МегаГРИНН» начнет свою работу выставка из 47 приключений и восьми космических реальностей.

Можно будет крикнуть в световую трубу и услышать, как звучит голос на других планетах под воздействием их атмосфер. Или починить борт МКС в перчатках космонавта. Попробовать покрутиться в центрифуге смогут не только взрослые, но и малыши от двух лет — для них специально сделают маленькую «центрифуженьку». Получится даже пообщаться с космонавтами с орбиты и пройти трассу на планете с повышенной гравитацией. И все это каждый день с 10:00 до 22:00.

В проекте используют 40 проекторов, 36 датчиков движения, виброплатформы и роботов.

По материалам Интернет-журнал «Морс».