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В Курске откроется выставка «Открытый космос»
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В Курске откроется выставка «Открытый космос» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
19 июля в ТРЦ «МегаГРИНН» начнет свою работу выставка из 47 приключений и восьми космических реальностей.
Можно будет крикнуть в световую трубу и услышать, как звучит голос на других планетах под воздействием их атмосфер. Или починить борт МКС в перчатках космонавта. Попробовать покрутиться в центрифуге смогут не только взрослые, но и малыши от двух лет — для них специально сделают маленькую «центрифуженьку». Получится даже пообщаться с космонавтами с орбиты и пройти трассу на планете с повышенной гравитацией. И все это каждый день с 10:00 до 22:00.
В проекте используют 40 проекторов, 36 датчиков движения, виброплатформы и роботов.
По материалам Интернет-журнал «Морс».
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