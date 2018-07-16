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Кубки и медали ликвидированного «Амкара» выставят в музее
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Кубки и медали ликвидированного «Амкара» выставят в музее 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Кубки, медали и грамоты ликвидированного клуба «Амкар» будут выставлены на стадионе «Звезда» в Перми, сообщает URA.RU.
Принято решение сделать экспозицию фундаментом будущего краевого Музея спорта.
Как уточнили в пресс-службе регионального минспорта, на стадионе также представят стенд пермской женской футбольной команды «Звезда — 2005». Сохранились и другие предметы, в том числе мячи и бутсы, начиная с 1911 года, фотографии.
«Это музей пермского футбола, и он пока останется на стадионе «Звезда». Коллекция и стенды очень ценны. Будем использовать их в Музее спорта», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что необходимо сделать коллекцию более доступной. В Музее спорта будет свободное посещение.
Ранее сообщалось, что «Анжи» заменит «Амкар» в РФПЛ в сезоне-2018/19.
Также «Юга.ру» сообщали, что фан-зону в Ростове-на-Дону посетили 439 тыс. болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.
RT на русском: последние новости
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