Кубки и медали ликвидированного «Амкара» выставят в музее

Кубки, медали и грамоты ликвидированного клуба «Амкар» будут выставлены на стадионе «Звезда» в Перми, сообщает URA.RU.

Принято решение сделать экспозицию фундаментом будущего краевого Музея спорта.

Как уточнили в пресс-службе регионального минспорта, на стадионе также представят стенд пермской женской футбольной команды «Звезда — 2005». Сохранились и другие предметы, в том числе мячи и бутсы, начиная с 1911 года, фотографии.

«Это музей пермского футбола, и он пока останется на стадионе «Звезда». Коллекция и стенды очень ценны. Будем использовать их в Музее спорта», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что необходимо сделать коллекцию более доступной. В Музее спорта будет свободное посещение.

Ранее сообщалось, что «Анжи» заменит «Амкар» в РФПЛ в сезоне-2018/19.

Также «Юга.ру» сообщали, что фан-зону в Ростове-на-Дону посетили 439 тыс. болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.