В Чугуеве масштабно отдали дань уважения русскому живописцу 

Об этом сообщает «112» со ссылкой на местные СМИ.
Мурал появился на торцевой стене девятиэтажного жилого здания по адресу Музейная, 3. Авторами рисунка выступила группа художников Kailas-V.
Чугуев — родной город Ильи Репина. Его картина «Запорожцы» была создана в нескольких экземплярах. Один из них — 1893 года — хранится в Харьковском художественном музее.
В качестве натурщиков для картины Репин пригласил известных людей того времени: художника Ивана Францевича, генерала Михаила Драгомирова, художника Николая Кузнецова, журналиста Владимира Гиляровского, солиста театра Федора Стравинского, художника Порфирия Мартыновича, а также одного из сыновей «красной баронессы» Варвары Икскуль фон Гильденбанд, обер-гофмейстера Георгия Алексеева, коллекционера Владимира Тарновского-младшего, драматурга Марка Кропивницкого, фольклориста Дмитрия Яворницкого.
В основу сюжета этой картины положено известное письмо запорожских казаков туркам, написанное в 1676 году. В этом сообщении казаки дали дерзкий ответ на ультиматум османского султана Мехмеда IV. Cреди писавших письмо был один из прославленных казаков — кошевой атаман Иван Серко.
Оригинал письма был утерян, а его копию обнаружили в 1870-х годах. Ею владел Дмитрий Яворницкий, который и вдохновил Репина на написание полотна.