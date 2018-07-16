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В Чугуеве масштабно отдали дань уважения русскому живописцу
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В Чугуеве масштабно отдали дань уважения русскому живописцу 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «112» со ссылкой на местные СМИ.
Мурал появился на торцевой стене девятиэтажного жилого здания по адресу Музейная, 3. Авторами рисунка выступила группа художников Kailas-V.
Чугуев — родной город Ильи Репина. Его картина «Запорожцы» была создана в нескольких экземплярах. Один из них — 1893 года — хранится в Харьковском художественном музее.
В качестве натурщиков для картины Репин пригласил известных людей того времени: художника Ивана Францевича, генерала Михаила Драгомирова, художника Николая Кузнецова, журналиста Владимира Гиляровского, солиста театра Федора Стравинского, художника Порфирия Мартыновича, а также одного из сыновей «красной баронессы» Варвары Икскуль фон Гильденбанд, обер-гофмейстера Георгия Алексеева, коллекционера Владимира Тарновского-младшего, драматурга Марка Кропивницкого, фольклориста Дмитрия Яворницкого.
В основу сюжета этой картины положено известное письмо запорожских казаков туркам, написанное в 1676 году. В этом сообщении казаки дали дерзкий ответ на ультиматум османского султана Мехмеда IV. Cреди писавших письмо был один из прославленных казаков — кошевой атаман Иван Серко.
Оригинал письма был утерян, а его копию обнаружили в 1870-х годах. Ею владел Дмитрий Яворницкий, который и вдохновил Репина на написание полотна.
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