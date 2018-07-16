В Чугуеве масштабно отдали дань уважения русскому живописцу

Об этом сообщает «112» со ссылкой на местные СМИ.

Мурал появился на торцевой стене девятиэтажного жилого здания по адресу Музейная, 3. Авторами рисунка выступила группа художников Kailas-V.

Чугуев — родной город Ильи Репина . Его картина «Запорожцы» была создана в нескольких экземплярах. Один из них — 1893 года — хранится в Харьковском художественном музее.

В основу сюжета этой картины положено известное письмо запорожских казаков туркам, написанное в 1676 году. В этом сообщении казаки дали дерзкий ответ на ультиматум османского султана Мехмеда IV. Cреди писавших письмо был один из прославленных казаков — кошевой атаман Иван Серко.

Оригинал письма был утерян, а его копию обнаружили в 1870-х годах. Ею владел Дмитрий Яворницкий, который и вдохновил Репина на написание полотна.