Как выглядит сын Сергея Шнурова? Спойлер: он красавчик

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров (45) никогда не делится совместными фотографиями с детьми — дочерью Серафимой (25) от Марии Исмагиловой (45) и сыном Аполлоном (18) от Светланы Костицыной. Поэтому не многие поклонники музыканта знали, что у него вообще есть наследники. А между прочим, сын Шнурова — просто красавчик.

Он, кстати, давно занимается творчеством и скоро откроет в Санкт-Петербурге выставку картин. «Читая новости, натыкаюсь — „Сын Сергея Шнурова откроет выставку в „Свином рыле“ 24 июля. 18-летний сын лидера группировки „Ленинград“ 24 июля откроет персональную выставку в галерее „Свиное рыло“. Серия полотен, которую Аполлон Шнуров создал за последний год, во время обучения в Испании, получила название „Untitled.jpg“. Горжусь!“ — написал музыкант в своем Instagram.

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Сам Аполлон рассказывает: „Я создаю картины на графическом планшете, используя плагины настоящих масляных мазков. Затем распечатываю на холсте в единственном экземпляре. Таким образом, сохраняется и вид масляной живописи, и уникальность картин. Всё сделано электронно-цифровым путем, что обычно ассоциируется с коммерциализированными и деперсонализированными рисунками. Идея, которую я выражаю посредством своих работ, состоит в том, что у физического искусства остается все меньше уникальных инструментов воздействия на зрителя, и вскоре их все можно будет синтезировать в цифру, несмотря на то, что большинство людей все еще с трудом воспринимают цифровой рисунок как искусство“.

Выставка пройдет с 25 июля по 12 августа.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-vyglyadit-syn-sergeya-shnurova-spojler-on-krasavchik/