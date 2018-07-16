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В Петербурге пройдет выставка сына Сергея Шнурова Аполлона
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В Петербурге пройдет выставка сына Сергея Шнурова Аполлона 

Собака.ru 3 часа назад
Фото: Собака.ru
24 июля в галерее «Свиное рыло» открывается дебютная выставка Аполлона Шнурова. 18-летний сын лидера группировки «Ленинград» и лауреата «ТОП 50. Самые известные люди Петербурга» Сергея Шнурова начал свой творческий путь с опытов в компьютерной графике.
На выставке он покажет серию полотен, созданных за последний год во время учебы в Испании. Название экспозиции — «Untitled.jpg» по мнению автора, подчеркивает эфемерность и мимолетность современных медиа.
В своих картинах Шнуров-младший обращается к теме политики и социального протеста, а также экспериментирует в жанре портрета.
«Я создаю картины на графическом планшете, используя плагины настоящих масляных мазков. Затем распечатываю на холсте в единственном экземпляре. Таким образом, сохраняется и вид масляной живописи, и уникальность картин. Всё сделано электронно-цифровым путем, что обычно ассоциируется с коммерциализированными и деперсонализированными рисунками. Идея, которую я выражаю посредством своих работ, состоит в том, что у физического искусства остается все меньше уникальных инструментов воздействия на зрителя, и вскоре их все можно будет синтезировать в цифру, несмотря на то, что большинство людей все еще с трудом воспринимают цифровой рисунок как искусство», — рассказывает он.
12 апреля Аполлон Шнуров стал участником художественной выставки в рамках фестиваля музыки и искусств в Барселоне. Петербургская экспозиция будет открыта до 14 августа.
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