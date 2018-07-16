Выставка Государственного литературного музея номинирована на премию MUF’18 Community Awards 

Создателям выставки стали студия «Сказка выходного дня» Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля и Государственный музей В. В. Маяковского. Она проходила с 9 февраля по 30 апреля прошлого года в отделе ГМИРЛИ «Музей Серебряного века». Экспонатами выставки стали личные вещи, фотографии, прижизненные издания Владимира Маяковского, а также работы финалистов V конкурса молодых профессиональных иллюстраторов имени Кати Силиной. К тому же в экспозиции были представлены, специальные игровые декорации, которые отражали места, где бывал поэт и героев его произведений. Выставка и конкурс предсавленны на конкурсе в номинации «Город для детей». Екатерина Силина — художница, доцент кафедры «Иллюстрация и эстамп» Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политеха. Конкурс в ее честь в прошлом году был посвящен творчеству прославленного футуриста. MUF Community Awards — премия городских сообществ, внесших значительный вклад в развитие Москвы. Его победителей определит открытое голосование на официальном портале мэра и Правительства Москвы.