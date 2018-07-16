На «Винзаводе» пройдёт «Вечер вернисажей»

Во вторник, 17 июля в московском Центре современного искусства «Винзавод» состоится традиционный «Вечер вернисажей» — мероприятие, в ходе которого галереи представят свои новые экспозиции.

Ожидается, что в этот день новые выставки можно будет увидеть в Pop/off/art Gallery ( Альберт Солдатов , «Сияние»), 11.12 Gallery (Кристина Стрункова, «Признаки жизни»), XL Gallery ( Роман Сакин «Точка вращения — я») и Artis Gallery (Групповая выставка «Остров: пределы роста»).

Кроме того, в «Открытых студиях Винзавода» пройдёт финисаж выставки «Победа над белым».