На «Винзаводе» пройдёт «Вечер вернисажей» 

Во вторник, 17 июля в московском Центре современного искусства «Винзавод» состоится традиционный «Вечер вернисажей» — мероприятие, в ходе которого галереи представят свои новые экспозиции.
Ожидается, что в этот день новые выставки можно будет увидеть в Pop/off/art Gallery (Альберт Солдатов, «Сияние»), 11.12 Gallery (Кристина Стрункова, «Признаки жизни»), XL Gallery (Роман Сакин «Точка вращения — я») и Artis Gallery (Групповая выставка «Остров: пределы роста»).
Кроме того, в «Открытых студиях Винзавода» пройдёт финисаж выставки «Победа над белым».
Ранее на «Утро.ру» сообщалось, что на ВДНХ с 1 августа по 4 ноября состоится выставка «Курортная мода».