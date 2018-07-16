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На «Винзаводе» пройдёт «Вечер вернисажей»
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На «Винзаводе» пройдёт «Вечер вернисажей» 

RT на русском 2 часа назад
Во вторник, 17 июля в московском Центре современного искусства «Винзавод» состоится традиционный «Вечер вернисажей» — мероприятие, в ходе которого галереи представят свои новые экспозиции.
Ожидается, что в этот день новые выставки можно будет увидеть в Pop/off/art Gallery (Альберт Солдатов, «Сияние»), 11.12 Gallery (Кристина Стрункова, «Признаки жизни»), XL Gallery (Роман Сакин «Точка вращения — я») и Artis Gallery (Групповая выставка «Остров: пределы роста»).
Кроме того, в «Открытых студиях Винзавода» пройдёт финисаж выставки «Победа над белым».
Ранее на «Утро.ру» сообщалось, что на ВДНХ с 1 августа по 4 ноября состоится выставка «Курортная мода».
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