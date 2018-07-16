Жителей Вороновского пригласили на книжную выставку Романтик русской истории 

Фото: сайт администрации Краснопахорское
На книжную выставку «Романтик русской истории» пригласили жителей поселения Вороновское, которая открылась 13 июля в библиотеке поселка Минзаг.
На мероприятие приглашаются все желающие.
Сотрудники библиотеки поселка Минзаг открыли книжную выставку, посвященную дате 90 лет со дня рождения Валентина Пикуля.
На официальном сайте администрации поселения Краснопахорское отметили, что издания писателя популярны среди читателей.
Для посетителей представили книги автора: сборники, собрания сочинений, отдельные произведения Валентина Пикуля.
Мероприятие состоится по адресу: поселение Краснопахорское, поселок Минзаг, дом №2.