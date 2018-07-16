Культурный центр ЗИЛ примет участие в городской акции «Московский пленэр»

Массовый пленэр «Город будущего» пройдет в культурном центре ЗИЛ в субботу, 21 июля.

Участники мероприятия будут рисовать мегаполис будущего, расположившись на крыше учреждения. Художники-графики, иллюстраторы, члены Московского союза художников Татьяна Лапонкина и Алина Негода помогут гостям создать уникальные, детальные и интересные рисунки. По итогам этой акции, более 500 лучших работ станут экспонатами выставки, которая пройдет в культурном центре «Москвич».

По словам пресс-службы Дирекции культурных центров столичного Департамента культуры, «Город будущего» — это художественное создание идеального города с помощью гуаши, карандашей, акварели и, конечно же, мольбертов или холстов.

Все желающие, достигшие 12-летнего возраста, смогут посетить пленэр в ЗИЛе по предварительной регистрации.