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Культурный центр ЗИЛ примет участие в городской акции «Московский пленэр»
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Культурный центр ЗИЛ примет участие в городской акции «Московский пленэр» 

Управа Даниловского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Даниловский вестник
Массовый пленэр «Город будущего» пройдет в культурном центре ЗИЛ в субботу, 21 июля.
Участники мероприятия будут рисовать мегаполис будущего, расположившись на крыше учреждения. Художники-графики, иллюстраторы, члены Московского союза художников Татьяна Лапонкина и Алина Негода помогут гостям создать уникальные, детальные и интересные рисунки. По итогам этой акции, более 500 лучших работ станут экспонатами выставки, которая пройдет в культурном центре «Москвич».
По словам пресс-службы Дирекции культурных центров столичного Департамента культуры, «Город будущего» — это художественное создание идеального города с помощью гуаши, карандашей, акварели и, конечно же, мольбертов или холстов.
Все желающие, достигшие 12-летнего возраста, смогут посетить пленэр в ЗИЛе по предварительной регистрации.
Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы
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