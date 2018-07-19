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«Московский пленэр», «Мифы о ГМО» и игра в настольный теннис ждут жителей района
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«Московский пленэр», «Мифы о ГМО» и игра в настольный теннис ждут жителей района 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 23 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
«Московский пленэр», «Мифы о ГМО» и турнир по настольному теннису пройдут для жителей района в ближайшую неделю.
Суббота выдастся поистине насыщенной и интересной. Во-первых, в районе сразу на двух площадках пройдет акция «Московский пленэр». Тема — «Город будущего».
В обед пофантазировать о том, как можно дополнить архитектуру известного в районе микрорайона, можно будет вместе с МКЦ «Северное Чертаново». Проведет пленэр специалист по «Арт-дизайну» Диана Баранова.
Где: микрорайон Северное Чертаново, дом 5, корпус Г  Когда: 21 июля
Во сколько: 12:00  Вход: свободный, но требуется регистрация по ссылке
Вторая площадка расположится около станции метро «Чертановская». Вместе с «Центром культуры и спорта» участники на своих картинах улучшат и сделают более удобным местный сквер.
Где: выход станции метро «Чертановская» (не к пруду)
Когда: 21 июля
Во сколько: 16:00  Вход: свободный, но требуется регистрация
А любители шумных и массовых мероприятий получат возможность стать частью чего-то большего, ведь в музее-заповеднике «Коломенское» развернется самый ожидаемый фестиваль этого лета — «Сабантуй»-2018. Там можно будет с головой окунуться в атмосферу татаро-башкирского быта.
Где: проспект Андропова, 39 (музей-заповедник «Коломенское»)
Когда: 21 июля
Во сколько: в течение дня  Вход: свободный
Завершить текущую неделю интересно и познавательно поможет Культурный центр «Северное Чертаново». Там пройдет увлекательная лекция о ГМО.
Где: микрорайон Северное Чертаново, дом 5, корпус Г  Когда: 22 июля
Во сколько: 18:00  Вход: свободный, но требуется регистрация по ссылке
Продемонстрировать свою ловкость и быстроту смогут все активные жители района, приняв участие в турнире по настольному теннису. Организует его центр досуга и спорта «Энергия.RU».
Где: улица Кировоградская, дом 4, корпус 1  Когда: 24 июля
Во сколько: 15:00  Вход: свободный
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/19/42948/
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