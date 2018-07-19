«Московский пленэр», «Мифы о ГМО» и игра в настольный теннис ждут жителей района

«Московский пленэр», «Мифы о ГМО» и турнир по настольному теннису пройдут для жителей района в ближайшую неделю.

Суббота выдастся поистине насыщенной и интересной. Во-первых, в районе сразу на двух площадках пройдет акция «Московский пленэр». Тема — «Город будущего».

В обед пофантазировать о том, как можно дополнить архитектуру известного в районе микрорайона, можно будет вместе с МКЦ «Северное Чертаново». Проведет пленэр специалист по «Арт-дизайну» Диана Баранова.

Где: микрорайон Северное Чертаново, дом 5, корпус Г Когда: 21 июля

Во сколько: 12:00 Вход: свободный, но требуется регистрация по ссылке

Вторая площадка расположится около станции метро «Чертановская». Вместе с «Центром культуры и спорта» участники на своих картинах улучшат и сделают более удобным местный сквер.

Где: выход станции метро «Чертановская» (не к пруду)

Когда: 21 июля

Во сколько: 16:00 Вход: свободный, но требуется регистрация

А любители шумных и массовых мероприятий получат возможность стать частью чего-то большего, ведь в музее-заповеднике «Коломенское» развернется самый ожидаемый фестиваль этого лета — «Сабантуй»-2018. Там можно будет с головой окунуться в атмосферу татаро-башкирского быта.

Где: проспект Андропова, 39 (музей-заповедник «Коломенское»)

Когда: 21 июля

Во сколько: в течение дня Вход: свободный

Завершить текущую неделю интересно и познавательно поможет Культурный центр «Северное Чертаново». Там пройдет увлекательная лекция о ГМО.

Где: микрорайон Северное Чертаново, дом 5, корпус Г Когда: 22 июля

Во сколько: 18:00 Вход: свободный, но требуется регистрация по ссылке

Продемонстрировать свою ловкость и быстроту смогут все активные жители района, приняв участие в турнире по настольному теннису. Организует его центр досуга и спорта «Энергия.RU».

Где: улица Кировоградская, дом 4, корпус 1 Когда: 24 июля

Во сколько: 15:00 Вход: свободный

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/19/42948/