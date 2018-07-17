Жители района нарисуют «Город будущего» вместе с «Центром культуры и спорта»

«Центр культуры и спорта» примет участие в ежегодной городской акции «Московский пленэр», которая пройдет в субботу, 21 июля.

Это сетевое мероприятие, которое объединит 78 культурных учреждений столицы. Среди присоединившихся к акции центров — районные Московский культурный центр «Северное Чертаново» и «Центр культуры и спорта». В этом году все будут рисовать «Город будущего».

— Участники должны будут изобразить наш район, но не просто пейзаж, а дополняя его воображаемыми элементами, которые сделают Чертаново лучше, удобнее и красивее. Главным условием является, чтобы все изображенное вписывалось в общую картину, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» директор «ЦКиС» Анна Никифорова.

Проведет пленэр, отметила Анна Петровна, руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Лоскутный мир» Ольга Громова

— Рисовать мы будем на свежем воздухе — сквер у станции метро «Чертановская», который в простонародье называют «Кировоградским бульваром». Узнать место будет несложно, ведь там будут стоять мольберты, — добавила директор «Центра культуры и спорта».

Начало акции в 16:00. Подробности по телефону: 8 (495) 312-80-00.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/17/42824/