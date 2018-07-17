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Жители района нарисуют «Город будущего» вместе с «Центром культуры и спорта»
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Жители района нарисуют «Город будущего» вместе с «Центром культуры и спорта» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
«Центр культуры и спорта» примет участие в ежегодной городской акции «Московский пленэр», которая пройдет в субботу, 21 июля.
Это сетевое мероприятие, которое объединит 78 культурных учреждений столицы. Среди присоединившихся к акции центров — районные Московский культурный центр «Северное Чертаново» и «Центр культуры и спорта». В этом году все будут рисовать «Город будущего».
— Участники должны будут изобразить наш район, но не просто пейзаж, а дополняя его воображаемыми элементами, которые сделают Чертаново лучше, удобнее и красивее. Главным условием является, чтобы все изображенное вписывалось в общую картину, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» директор «ЦКиС» Анна Никифорова.
Проведет пленэр, отметила Анна Петровна, руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Лоскутный мир» Ольга Громова.
— Рисовать мы будем на свежем воздухе — сквер у станции метро «Чертановская», который в простонародье называют «Кировоградским бульваром». Узнать место будет несложно, ведь там будут стоять мольберты, — добавила директор «Центра культуры и спорта».
Начало акции в 16:00. Подробности по телефону: 8 (495) 312-80-00.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/17/42824/
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