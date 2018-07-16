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Роботы-художники постепенно приближаются к лучшим живописцам человечества
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Роботы-художники постепенно приближаются к лучшим живописцам человечества 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
В первых числах августа в Сиэтле пройдет выставка, на которой будут показаны картины победителей конкурсов RobotArt за последние три года. Их отличает общий признак — все эти рисунки созданы роботами. Не без участия человека, но именно машина, ИИ, смешала краски и нанесла их на холст. И в ряде случаев речь идет о новых произведениях искусства. В мире пока не существует четкого понятия «произведение, созданное роботом», потому что все нейросети и ИИ в этой сфере работают совершенно по-разному. Например, победитель последнего конкурса, команда CloudPainter, научила своего робохудожника наносить на холст размашистые мазки, пока среди них не проступит некий образ. Бронзовый призер, команда Университета Касетсарт, создала алгоритм копирования движений художника-человека и их робот при рисовании держит кисть как профессионал, идеально повторяя любую комбинацию его движений.
Специалисты констатируют, что на сегодняшнем уровне роботы-художники могут нарисовать любым инструментом на бумаге любой узор, рисунок или художественный элемент. Но они по-прежнему не способны оценить результаты своей работы вне четко поставленных критериев. Настоящее творчество оказалось крайне сложной задачей для ее реализации через технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.
Эндрю Конру, один из основателей конкурса RobotArt, приводит сравнение электронных живописцев с фотокамерами. Их появление могло бы уничтожить рисование, а на деле вылилось в отдельный вид искусства. И пусть современные устройства способны по одной команде подобрать идеальную комбинацию параметров и сами сделать снимок, творцами им стать не суждено — по крайней мере, пока. А потому роботы-художники еще десятилетиями будут аналогами высокотехнологичных кистей для рисования, но командовать ими должен мыслитель-человек.
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