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В местном культурном центре пройдет пленэр «Город будущего»
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В местном культурном центре пройдет пленэр «Город будущего» 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Пленэр «Город будущего» пройдет в культурном центре «Братеево» в субботу, 21 июля. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.
Согласно источнику, на этот раз общегородской пленэр посвятят художественной интерпретации идеального города. В эту субботу, 21 июля, участники смогут запечатлеть город будущего с высоты птичьего полета, обыграть идеи судоходства или пофантазировать на тему преображения московских улиц в 78 культурных центрах столицы, в числе которых и учреждение в районе Братеево.
«В течение дня участники пленэра под руководством художников будут создавать картины на городскую тематику карандашом, гуашью, акварелью. Мольберты, холсты, краски и фартуки бесплатно выдадут на месте. В этом году к акции присоединятся более 2,5 тысячи участников, среди которых известные художники, магазины для творчества, галереи», — рассказали в пресс-службе Дирекции культурных центров столичного Департамента культуры.
Для того, чтобы принять участие в занятие, необходимо зарегистрироваться заранее.
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