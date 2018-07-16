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О мультикультурализме в контексте западной демократии поговорят вблизи Бутырского района
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О мультикультурализме в контексте западной демократии поговорят вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Вопросы мультикультурализма в контексте западной демократии обсудят вблизи Бутырского района 17 июля. Всех желающих ждут в Еврейском музее на улице Образцова.
— В рамках мероприятия участники рассмотрят работу профессора политологии и философии Йельского университета Сейлы Бенхабиб «Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру». В своей работе она выясняет, в какой мере идея мультикультурализма противоречит либеральным основаниям западной демократии, — сообщили в пресс-службе музея.
Начало в 19.30. Напомним, Еврейский музей находится по адресу: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте музея: https://www.jewish-museum.ru/events/s-benkhabib-prityazaniya-kultury-ravenstvo-i-raznoobrazie-v-globalnuyu-eru/. (ис)
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