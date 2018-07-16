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Как Rolls-Royce из своих клиентов сделали галеристов
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Как Rolls-Royce из своих клиентов сделали галеристов 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Оборот мирового арт-рынка за прошлый год составил $ 63,7 млрд Внушительная сумма как подтверждение того, что искусство не нуждается в том, чтобы его все понимали. Но если ценишь, то выложишь крупную сумму за запавшую в сердце работу. Даже за эскиз, даже за набросок на салфетке, как это было с Пикассо. В ходящей по миру притче женщина в кафе, увидев, как пожилой художник рисует на салфетке, попросила продать ее ей. Пикассо назвал непосильную для покупательницы цену, на что она удивилась: «Как? У вас ушло всего две минуты на рисунок». «Нет, мадам, — возразил Пикассо, — на рисунок ушло больше шестидесяти лет».
Часто мы сравниваем с произведениями искусства автомобили. И не зря, концепции схожи, пусть вторые и не рисуют на салфетках. Так, компания Rolls-Royce появилась больше века назад — в 1904 году, и с того момента мастера из года в год привносят в технику исполнения что-то новое и совершенствуют уже отработанное. Из последних нововведений: в прошлом году Rolls-Royce Phantom обзавелся своей «галереей». И здесь грань между искусством и автомобилем, которую до этого еще можно было нащупать, стерлась совсем.
«Галерея» — трехмерная передняя панель с пространством для воображения, а если быть точнее, для работ художников, дизайнеров или скульпторов. В зависимости от ваших предпочтений. В панели есть ниша, где под толстым стеклянным полотном можно ее поместить так же, как это делают в мировых галереях. Во многом эта идея пришла к англичанам от самих ценителей искусства — среди клиентов Rolls-Royce немало коллекционеров.
Помимо такой галереи, восьмое поколение Phantom, модель, которая через семь лет будет праздновать вековой юбилей, может по праву назвать себя самым тихим автомобилем в мире. В нем было использовано больше 130 кг звукоизоляционных материалов плюс специальные шины и обивка. Таким образом, Rolls-Royce Phantom превращается в передвижной музей, где вы и владелец, и куратор, и главный зритель. А теперь представьте, какой музей открыли бы вы?
Текст: ЕКАТЕРИНА ПОКЛАД
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