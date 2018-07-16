Рембрандт: гид по местам художника в Лейдене

Лейден XVII века — центр искусства. В городе работают «мастера тонкой живописи» (Fijnschilders) и многие другие творческие объединения. В это время первые шаги в искусстве делают Рембрандт и его ученики.

Лейденский Университет

Rapenburg 70 Лейденский университет — старейший в Нидерландах. Он был основан 8-го февраля 1575 года Вильгельмом Оранским в честь освобождения города, осажденного испанскими войсками во время Восьмилетней войны (1573-1574). Изначально учебное заведение располагалось в монастыре Святой Варвары. Затем университет переехал в здание на канале Рапенбург. В то время Северные Нидерланды нуждались в месте, которое могло бы укреплять и распространять идеи протестантизма.

Рембрандт числился в списках студентов Лейденского университета, но не посетил ни одной лекции. В 1646 году художник Ян Стен , известный своими бытовыми сценками с множеством деталей и сюжетами из светской жизни, поступил в университет, но, вероятно, не закончил курсы. Есть версия, что он числился среди студентов только ради преимуществ, которые давал этот статус.

Латинская школа (Latijnse School)

Lokhorststraat 16 Историческое здание школы с треугольным тимпаном находится в самом центре Лейдена. Оно практически не изменилось с XVI века. По правилам в те времена поступающие в Лейденский университет должны были знать латинский язык. История гласит, что и Рембрандт, и Ян Стен посещали Латинскую школу, прежде чем поступить в Лейденский университет. В латинской школе Рембрандт учился четыре года и именно там брал свои первые уроки рисования.

Члены управления Гильдии Святого Луки, Харлем, 1675. Ян де Брай (1675)

Лейденская Гильдия Святого Луки (Leidsche St. Lucas Gilde)

Pieterskerkgracht 9 10 марта 1648 года художники Геррит Дау и Арахам ван ден Темпель основали гильдию Святого Луки. До этого в Лейдене не было подобных художественных объединений. В него вошли Габриель Метсю, Ян Стен, Йорис ван Шотен, Давид Байи, Питер де Ринг и другие голландские живописцы. Основатели содружества помогали участникам, в том числе, наладить связь с арт-рынком.

Попытки создать гильдию предпринимались еще в 1609-1610 годах. Тогда Йорис ван Шотен обратился с петицией к городскому советнику. Однако прошение было отклонено, поскольку правление посчитало его слишком католическим по своей сути. Только в 1648 году объединение было наконец учреждено.

В 1859 году на смену цеху пришло творческое объединение Ars Aemula Naturae («Искусство подражающее природе» — цитата из «Метаморфоз» Апулея). Памятная табличка с названием украшает стену при входе в здание.

Дом Рембрандта ван Рейна

Weddesteeg 27 Дом, в котором 15 июля 1606 года родился Рембрандт. Здание было снесено в 1906 году. Вместо него построено новое. В Лейдене Рембрандт прожил значительный период своей жизни — 25 лет. В 15 минутах ходьбы от дома художника находится живописная лейденская гавань. Отсюда Рембрандт отправился в Амстердам. Тогда начался новый период в жизни художника. В столице Нидерландов к Рембрандту пришел огромный успех. Там же он познакомился со своей главной музой — Саскией ван Эйленбюрх.

Ян Стен, «Сцена в таверне» (1679)

Место-легенда

Из мест, которые сегодня можно нарисовать лишь в воображении — лейденская таверна, которую в 1672 году начал содержать художник Ян Стен. Она называлась Red Halbert, то есть «красная алебарда». Впоследствии художник часто изображал на своих картинах бурную жизнь таверны с большим количеством героев в разных ситуациях. Например, картина «Сцена в таверне» 1679 году. Любопытно, что в голландском языке существует даже выражение: «домашнее хозяйство Яна Стена» (een huishouden van Jan Steen). То есть хаотичное, неупорядоченное, неприбранное — такое, как на картинах живописца.