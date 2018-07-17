В Измайлове стартует фотовыставка «Маленький большой мир»

Порядка 40 фоторабот Григория Матвеева увидят посетители Выставочного зала «Измайлово»

Свою работу начнет 19 июля очередная фотовыставка натюрмортной серии «Маленький большое мир» в галереи «Измайлово». Музейный фотограф Григорий Матвеев, специализирующийся на съемках городского пейзажа и работающий в репортажном жанре, на этот раз предоставит на суд посетителей натюрморты.

Главной особенностью текущей выставки, по мнению организаторов, станет игра с масштабом, что отчетливо отражено в названии выставки. Посетители увидят, к примеру, огромный букет, который при внимательном взгляде оказывается одним соцветием липы, а вот орхидея «превращается» в цветок каштана, гербера станет мелкой кустовой хризантемой. Ну и, конечно же, гости узнают все тайны таких необыкновенных превращений.

Открытие выставки состоится 19 июля в 20:00. Вход на вернисаж в этот день свободный!

Потом выставка будет работать до 31 августа включительно. Посетить ее можно в любой день кроме понедельника с 11 до 20 часов. Цена билета — 100 рублей, для льготников — 50 рублей.

Адрес: Измайловский проезд, д. 4.