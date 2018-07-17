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В Измайлове стартует фотовыставка «Маленький большой мир»
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В Измайлове стартует фотовыставка «Маленький большой мир» 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Порядка 40 фоторабот Григория Матвеева увидят посетители Выставочного зала «Измайлово»
Свою работу начнет 19 июля очередная фотовыставка натюрмортной серии «Маленький большое мир» в галереи «Измайлово». Музейный фотограф Григорий Матвеев, специализирующийся на съемках городского пейзажа и работающий в репортажном жанре, на этот раз предоставит на суд посетителей натюрморты.
Главной особенностью текущей выставки, по мнению организаторов, станет игра с масштабом, что отчетливо отражено в названии выставки. Посетители увидят, к примеру, огромный букет, который при внимательном взгляде оказывается одним соцветием липы, а вот орхидея «превращается» в цветок каштана, гербера станет мелкой кустовой хризантемой. Ну и, конечно же, гости узнают все тайны таких необыкновенных превращений.
Открытие выставки состоится 19 июля в 20:00. Вход на вернисаж в этот день свободный!
Потом выставка будет работать до 31 августа включительно. Посетить ее можно в любой день кроме понедельника с 11 до 20 часов. Цена билета — 100 рублей, для льготников — 50 рублей.
Адрес: Измайловский проезд, д. 4.
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