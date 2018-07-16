Выставка натюрмортов, наполненных драматическим смыслом, открылась в Черемушках

В центре культуры и искусства «Меридиан» заработала персональная выставка Оксаны Слободиной «Экстраполяция повседневности». Продлится экспозиция в фойе большого зала до 30 сентября.

«Один натюрморт наделяет искренней любовью пару кед, другой же рассказывает о неявном конфликте в отношениях неодушевленных предметов. Картина «Страсти по Хемингуэю» дышит особенной загадочностью: создается ощущение недавнего присутствия человека в пустой комнате дешевого отеля, в которой осталась лишь его кожаная сумка», — передают организаторы.

Стоит отметить, что каждую работу художницы наполняет таинственность и сокровенность. Творчество Оксаны Слободиной никого не оставит равнодушным, ведь привычный жанр раскрывается совсем в другом ключе.