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Пять новых музеев откроются в памятниках архитектуры Пскова к 2019 году
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Пять новых музеев откроются в памятниках архитектуры Пскова к 2019 году 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: АиФ Северо-запад
ПСКОВ, 17 июля. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Пять новых музеев откроются в памятниках архитектуры Пскова, имеющих статус федеральных объектов культурного наследия. Сейчас на них завершаются работы по реставрации, открытие произойдет к 2019 году. Об этом сообщила ТАСС председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.
"К 2019 году в Пскове появится пять новых музейных пространств, которые разместятся в памятниках архитектуры. В частности, в Покровской башне, в Варлаамовской башне, в двух зданиях двора Постникова, а также в Высокой и Плоской башнях. Административно они будут иметь статус отделов Псковского музея-заповедника. К 2019 году Псковский музей-заповедник намерен подготовить лучшие коллекции из своих фондов, не известные сегодня посетителям", — рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что финансирование осуществляется из средств совместного проекта правительства РФ и Всемирного банка.
Двор купцов Постниковых — это памятник гражданской архитектуры XVII века. Здесь планируется разместить уникальные коллекции рукописных и редких книг, археологии, драгоценных металлов, кладов, относящихся к XV-XX векам. Кроме того, в здании будет работать музейный образовательный центр для внедрения инновационных форм в работе с детьми по изучению культурно-исторического наследия.
В Варлаамовской, Плоской, Высокой башнях одним из будущих объектов показа станет каменная кладка, для сохранения которой специалисты сделают специальный павильон. Проект также предполагает открытие доступа для туристов на крепостную стену и в башни, где будут размещаться экспозиции из фондов Псковского музея-заповедника. В Высокой и Варлаамовской башнях планируется разместить экспонаты на темы «Оборона Пскова от войска Густава Адольфа в 1615 году» и «Псков в годы Северной войны». В Плоской башне власти откроют музей реставрации Псковского кремля, основной темой выставки станет история реставрации крепостных стен, башен, культовых и гражданских построек Пскова.
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