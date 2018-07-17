В Псковском музее откроется выставка, посвященная 60-летию Древлехранилища

Выставка, посвященная 60-летию создания Древлехранилища, откроется 20 июля в 15.00 в фойе 2-го этажа Псковского музея-заповедника, сообщили в пресс-службе региональной администрации. В экспозиции будут представлены редкие, в том числе рукописные, книги и документы, фотографии, рассказывающие о создателе и фондах этого отдела музея.

Среди экспонатов — портрет создателя и первого заведующего отделом рукописных и редких книг, филолога, историка, краеведа, патриота Пскова Леонида Творогова. Посетители также увидят портрет достойной преемницы и продолжателя дела Леонида Алексеевича Нины Петровны Осиповой.

«К сожалению, мы не можем показать много предметов из фондов этого уникального отдела Псковского музея-заповедника, — отметила заведующая Древлехранилищем, автор выставки Светлана Волкова . — С 30 июля основные объекты Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова,7) закроются в связи с началом реставрационных работ в рамках проекта Всемирного банка ».

Добавим, выставка в Псковском музее, посвященная 60-летию Древлехранилища, продлится до конца августа.