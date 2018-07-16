В Псковском музее-заповеднике откроется выставка в честь 60-летия древлехранилища 

В фойе второго этажа Псковского музея-заповедника 20 июля в 15:00 откроется выставка, посвященная 60-летию создания псковского древлехранилища. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, экспозиции будут представлены редкие, в том числе рукописные, книги и документы, фотографии, рассказывающие о создателе и фондах этого отдела музея. Среди экспонатов — портрет создателя и первого заведующего отделом рукописных и редких книг, филолога, краеведа Леонида Творогова. «К сожалению, мы не можем показать много предметов из фондов этого уникального отдела Псковского музея-заповедника, — сообщила заведующая древлехранилищем, автор выставки Светлана Волкова. — С 30 июля основные объекты Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова,7) закроются в связи с началом реставрационных работ в рамках проекта Всемирного банка». Посвященная 60-летию Древлехранилища выставка продлится до конца августа. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».