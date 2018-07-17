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Премию «Русский Букер» не будут вручать в 2018 году
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Премию «Русский Букер» не будут вручать в 2018 году 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В 2018 году не будут вручать литературную премию «Русский Букер» из-за проблем с финансированием, сообщается в официальном заявлении на сайте премии.
«Мы уже объявляли об обстоятельствах, которые помешали нам вовремя начать премиальный процесс. Положение дел не изменилось. Спонсора у премии по-прежнему нет. Совершенно ясно, что текущий год Букером будет пропущен», — говорится в заявлении.
О том, как сложится судьба премии станет известно в ноябре-декабре этого года. Если ситуация с финансированием не изменится, то «Русский Букер» будет закрыт.
В марте прошлого года организаторы премии впервые рассказали о том, что остались без финансирования.
«Русский Букер» — это старейшая в России независимая литературная премия. Ее обладателями в разные годы становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Бутов и другие.
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