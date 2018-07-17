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В Москве открылась выставка для детей «Лабиринт Минотавра»
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В Москве открылась выставка для детей «Лабиринт Минотавра» 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Посетить ее можно с 16 июля по 15 сентября в московском арт-центре «Ветошный».
«Лабиринт Минотавра» — это познавательно-развлекательное пространство для детей, которое, наполнено волшебством Древней Греции и исполнено с помощью новейших технологий.
По словам организаторов из компании Prime Exhibitions, посетителей выставки ждут герои мифов — Минотавр, Медуза Горгона, Пандора, царь Мидас и многие другие, а также легендарные предметы — мудрое говорящее дерево, хранящее золотое руно, и яблоко раздора, из-за которого началась Троянская война.
Если в какой-то момент экспозиции маленьким посетителям захочется покинуть лабиринт, это можно будет сделать с помощью нити Ариадны.
Помимо лабиринта гости могут посетить небольшой лес, в котором можно узнать, как много названий деревьев и цветов связаны с преданиями, а также кинотеатр, где рассказывается о связи планет и созвездий с мифами Древней Греции.
Для взрослых посетителей на территории выставки есть кафе и командная стратегическая игра «Битва богов».
Организаторы обещают, что «после выставки дети заинтересуются историей и литературой, робототехникой и астрономией, а вам самим захочется съездить в Грецию, где собственными глазами сможете увидеть лабиринт Минотавра и побывать на горе богов, Олимпе».
Когда:с 16 июля по 15 сентября
Где:Москва, Ветошный переулок 13  Стоимость билета:от 350руб
Более полную информацию о мероприятии можно узнать на сайте выставки
Фото: пресс-служба мероприятия
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