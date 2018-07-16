Предприниматели нашли инвесторов со всего мира

16 июля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина сообщила, что столичные предприниматели провели около 350 деловых встреч с потенциальными партнерами и инвесторами на международной выставке ИННОПРОМ-2018.

По ее словам, в Екатеринбурге 40 московских производственных компаний провели деловые встречи с представителями разных стран мира.

— География деловых переговоров обширна. Среди стран, с представителями которых состоялись встречи, — Япония, Китай, Корея, Индонезия, Сингапур, Австралия, Германия и Индия, — сказала Наталья Сергунина.

Выставка ИННОПРОМ-2018 прошла в столице Урала с 9 по 12 июля. Ее посетили представители 95 стран. При этом свои инновационно-промышленные проекты и новинки цифровых технологий представили 59 российских регионов.

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы представил на выставке коллективную экспозицию Made in Moscow, на которой столичные промышленники представили свои новейшие разработки, многие из которых не имеют аналогов во всем мире. Среди них самая быстрая блокчейн-платформа, система анализа дорожной обстановки и обеспечения безопасности движения, искусственный интеллект, позволяющий предотвращать аварии на производстве в режиме реального времени, а также инновационные решения в сферах кибербезопасности и виртуальной реальности.