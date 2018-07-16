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Жители района побывали в Доме-музее русского драматурга Александра Островского
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Жители района побывали в Доме-музее русского драматурга Александра Островского 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Участники проекта «Московское долголетие» при Филиале «Соколиная гора» Территориального центра обслуживания «Сокольники» 12 июля побывали на экскурсии в Доме-музее русского драматурга, создателя пьес и комедий Александра Островского.
— Интересно было побывать в доме, где начинал творить драматург Островский, повлиявший на развитие всего русского театрального искусства, ощутить атмосферу тех лет, — отметили участники экскурсии.
Музей открылся в 1984 году в качестве филиала театрального музея имени Алексея Бахрушина в двухэтажном доме на Ордынке. Его экспозиция напоминает о жизни и работе великого человека, перу которого принадлежат известные многим пьесы «Не в свои сани не садись», «Картина семейной жизни», комедия «Свои люди — сочтёмся!» и другие произведения.
Узнать о новых экскурсиях и других мероприятиях можно на официальном сайте Территориального центра социального обслуживания «Сокольники».
Фото: предоставлено ТЦСО «Сокольники».
Соколиная гора, Активное долголетие, ТЦСО, Экскурсия, Драматург, Музей
Жители района осмотрели экспозиции в доме-музее русского драматурга
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