Глянцевый фотограф в неглянцевые годы: 20 сильных снимков культового Сергея Борисова 

Легендарный фотограф Сергей Борисов с 1970-х годов активно снимал известных музыкантов и художников нашей страны, представителей московского и питерского андеграунда. В кадре российского классика фотографии побывали Алла Пугачева и Борис Гребенщиков, а его художественная мастерская «Студия 50А» стала одним из центров московской артистической жизни.
Борисов быстро прославился и стал «певцом своего времени», отлично передавая своими работами дух перестроечных 80-х и шальных 90-х.
Официальный сайт: sergeiborisov.com Прикосновение. Этот снимок Борисова 1988 года позднее был продан на британском аукционе за 1500 фунтов стерлингов.
В настоящее время фотографии Сергея Борисова регулярно продаются в различных галереях и на аукционах Европы, в том числе на Sotheby’s, Сhristie’s, Phillips. Его работы выставляются в российских и зарубежных музеях.
Эдита Пьеха, 1982 год.
Владимир Кузьмин и Алла Пугачева, 1986 год.
Игорь Николаев во дворе студии, 1987 год.
Виктор Цой в мастерской Борисова, 1986 год.
«Акробат», 1993 год. На фото — Олег Газманов.
Полет. Гия Абрамишвили из группы «Чемпионы мира», 1988 год. В 1994 году этот снимок Борисова был продан на аукционе Sotheby’s в Лондоне.
Сергей Курехин и Джоанна Стингрей в «Студии 50А», 1987 год.
Георгий Гурьянов и Борис Гребенщиков, 1987 год.
Актриса Оксана Фандера, 1985 год. Сейчас ей 50, но она все еще хороша собой.
Михаил Боярский возле Исаакиевского собора, 1982 год.
Маша Калинина, 1988 год, московская красавица. Первая «Мисс СССР».
Валерий Леонтьев и Игорь Николаев, 1985 год.
Дефиле, 1987 год. Одна из самых известных работ Борисова, которая стала настоящим символом перестройки.
Борис Гребенщиков, 1995 год.
Гарик Сукачев, 1994 год.
Эдуард Лимонов, 1994 год.
Жанна Агузарова, 1987 год.
Андрей Бартенев, 1996 год.
Ингеборга Дапкунайте, 2000 год.