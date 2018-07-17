Глянцевый фотограф в неглянцевые годы: 20 сильных снимков культового Сергея Борисова

Легендарный фотограф Сергей Борисов с 1970-х годов активно снимал известных музыкантов и художников нашей страны, представителей московского и питерского андеграунда. В кадре российского классика фотографии побывали Алла Пугачева Борис Гребенщиков , а его художественная мастерская «Студия 50А» стала одним из центров московской артистической жизни.

Борисов быстро прославился и стал «певцом своего времени», отлично передавая своими работами дух перестроечных 80-х и шальных 90-х.

Официальный сайт: sergeiborisov.com Прикосновение. Этот снимок Борисова 1988 года позднее был продан на британском аукционе за 1500 фунтов стерлингов.

В настоящее время фотографии Сергея Борисова регулярно продаются в различных галереях и на аукционах Европы, в том числе на Sotheby’s, Сhristie’s, Phillips. Его работы выставляются в российских и зарубежных музеях.

Полет. Гия Абрамишвили из группы «Чемпионы мира», 1988 год. В 1994 году этот снимок Борисова был продан на аукционе Sotheby’s в Лондоне.

Актриса Оксана Фандера , 1985 год. Сейчас ей 50, но она все еще хороша собой.

Маша Калинина, 1988 год, московская красавица. Первая «Мисс СССР».

Дефиле, 1987 год. Одна из самых известных работ Борисова, которая стала настоящим символом перестройки.

Борис Гребенщиков, 1995 год.