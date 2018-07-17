В Нью-Йорке открылась выставка российских художников, посвященная ЧМ-2018

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. / ТАСС /. Выставка российских художников Виктории и Владимира Кириленко «Футбол и вечность», посвященная чемпионату мира по футболу в России, открылась в понедельник в постоянном представительстве России при ООН . На торжественной церемонии присутствовали главы и представители миссий других государств, в том числе и постпред при ООН страны-победителя чемпионата — Франции.

На полотнах изображены разнообразные футбольные аллегории, нередко исполненные в ироничной и гротесковой манере. Главным же героем художественного мира четы Кириленко предстает футбольный мяч в разных ипостасях. Так, на картине под названием «Запретный плод» он запечатлен в кожуре граната, а на другой картине — стилизован под нимб вокруг головы Пеле, которого называли «заместителем Бога по футболу». «Мы считаем, что в футболе, в целом, отражена вся жизнь — победы, поражения, несправедливости, удачи и неудачи», — пояснила Виктория основную идею экспозиции.

Владимир сообщил, что первую серию картин на футбольную тематику он и его супруга создали еще 20 лет назад: тогда выставка называлась «Футбол — посол мира».

На открытии выставки Владимир и Виктория передали в российскую миссию символическую футбольную эстафету, вручив первому заместителю постпреда РФ при ООН Дмитрию Полянскому картину «Шаткое равновесие». На ней изображены три мудреца, символизирующие три мировые религии — христианство, ислам и буддизм. «Это одна из самых важных для нас картин», — сообщил Владимир, выразив надежду, что когда-нибудь она будет представлена в штаб-квартире ООН.

Художники рассказали, что их нынешняя экспозиция, приуроченная к ЧМ-2018, прошла уже в 40 городах мира, в том числе в Минске, Вене, Мадриде, Риме, Вашингтоне, Монтевидео. «Кроме того, мы были во всех без исключения городах чемпионата», — сообщил Владимир, уточнив, что это стало возможно благодаря получению гранта президента РФ. По словам Владимира Кириленко, следующей страной, где будет развернута экспозиция, станет Египет. «В нашей работе большую поддержку всегда оказывало Россотрудничество, а теперь, после получения президентского гранта, также и МИД РФ », — отметил художник. «Кстати, в самом министерстве иностранных дел у нас также пройдет выставка, возможно, в августе», — рассчитывает он.

Супруги поделились, что во время работы у них нередко возникают творческие споры. «Удивительно, что до сих пор мы еще вместе, — с улыбкой сказала Виктория. — Наверное, к единому мнению мы никогда и не приходим, но просто стараемся уважать мнение друг друга».