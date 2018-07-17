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Названы победители конкурса роботов-художников
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Названы победители конкурса роботов-художников 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Организаторы RobotArt огласили список призеров художественного конкурса, ежегодно проводимого среди роботов. Главной премии удостоился ИИ-художник CloudPainter, переосмысливший картину французского живописца Поля Сезанна «Дома в Эстаке».
Его создателя, инженера из США наградили денежной премией в размере $40 тысяч.
Второе место на RobotArt 2018 занял робот-импрессионист PIX18, победитель прошлого года. Его авторы, команда Колумбийского университета (США), выиграли $25 тысяч.
Третья строчка досталась CMIT ReART, создавшему репродукцию пейзажей Ван Гога. Создателям робота, команде тайского Университета Касетсарт в Бангкоке, отошло $10 тысяч.
В соревновании RobotArt 2018 поучаствовали 19 команд, которые отправили на суд жюри свыше 100 работ, созданных роботами полностью (например, они могли быть сгенерированы на компьютере) либо при участии человека, управляющего роборукой. Картины, представленные на конкурсе в этом году, впервые можно будет купить на ярмарке Seattle Art Fair, которая пройдет 2–5 августа.
∎Опрос: большинство уверены, что роботы заменят людей читайте также
С десятью лучшими работами можно ознакомиться на сайте RobotArt.
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